Bruno Fernandes: “Um dos melhores médios de sempre do Sporting”

Os números de Bruno Fernandes ao serviço do Sporting assemelham-se aos de um ponta-de-lança, apesar de ser médio. Cândido Costa e Rui Pedro Braz realçam que o capitão leonino teria sido vendido por um valor superior caso estivesse no Benfica ou no FC Porto.

