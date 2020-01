Bruno Guimarães: “Benfica deverá formalizar proposta de 20 milhões de euros”

Bruno Guimarães agrada à estrutura do Benfica por ser um médio muito distinto do recém-chegado Weigl. O jogador do Atlético Paranaense foi o único jogador no 11 do ano no Brasil que não fazia parte do plantel do Flamengo, orientado por Jorge Jesus. O clube encarnado deverá formalizar uma proposta de 20 milhões de euros nos próximos dias.

