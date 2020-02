Caso Marega: as posições de Conceição e Bosz

Sérgio Conceição assume que nenhum treinador está preparado para viver uma situação como a que aconteceu com Marega, no domingo. Os insultos racistas ao avançado marcaram a antevisão do jogo entre o FC Porto e o Leverkussen, esta quinta-feira, para a Liga Europa.

E apesar de ser inédita, o treinador da equipa alemã afirma que, perante uma situação semelhante, diria a toda a equipa para sair do relvado.

Sobre "Jornal das 8"