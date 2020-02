Castigo ao FC Porto: “O Estádio do Dragão não será interditado esta época”

O FC Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo à porta fechada. Rui Pedro Braz não entende porque motivo esta decisão demorou nove meses a ser tomada e explica, que como os dragões vão recorrer do castigo, o Estádio do Dragão não será interditado esta temporada.

