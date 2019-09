Nuno Dias acredita que o desagrado dos adeptos quanto ao desempenho do Sporting desde o início do ano é mais direcionada a Frederico Varandas e a sua direção do que a Leonel Pontes.

No programa Mais Bastidores, da TVI24, o comentador recordou que o presidente do Sporting tinha afirmado, quando apresentou Leonel Pontes, que o treinador não tinha um prazo, mas sim uma tarefa, o que significa que o tempo do técnico madeirense em Alvalade está perto do fim.