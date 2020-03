Covid-19: jogadores não se cumprimentaram ao início, mas trocaram abraços no fim

Atletas de Valencia e Atalanta trocaram cumprimentos no final da partida, ainda que tenham começado o jogo sem o habitual aperto de mão. O Covid-19 levou a UEFA a impedir os jogadores de se cumprimentarem no início das partidas, mas parece que no fim do jogo tudo se mantém igual.

IMAGENS ELEVEN SPORTS

Sobre "Notícias"