Covid-19: presidente do Olympiakos infetado

O Covid-19 está a condicionar o desporto de uma forma global. Liga dos Campões, Liga Europa e os principais campeonatos europeus estão a ser fortemente afetados por esta epidemia. Evangelos Marinakis, presidente do Olympiakos e dono do Nottigham Forest, está infetado com Covid-19.

Sobre "Jornal das 8"