Covid-19: supensão do Euro 2020 e Jogos Olímpicos em cima da mesa

O mundo do desporto continua em pausa por causa do Covid-19. O adiamento do Euro 2020 e dos Jogos Olímpicos é uma hipótese cada vez mais real. O número de infetados entre profissionais de futebol continua a subir.

Mangalá é um dos jogadores com coronavírus no Valência. Espanha é um dos países mais afetados com a doença.

