Nuno Dias revelou esta tarde, no programa Mais Bastidores, da TVI24, que a reunião desta manhã entre Frederico Varandas, Hugo Viana e a equipa não serviu para "despedir" Leonel Pontes.

O comentador da TVI acredita que o treinador do Sporting vai orientar a equipa frente ao Rio Ave e deverá ainda estar no comando técnico no jogo com o Desp. Aves.

O Sporting está, no entanto, à procura de um treinador para substituir Leonel Pontes, apesar de ser tarefa difícil nesta altura do campeonato. Leonardo Jardim e Vítor Pereira são nomes associados ao Sporting, mas será difícil trazê-los para Alvalade.