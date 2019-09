Manuel Serrão acredita que Frederico Varandas devia ter falado ontem, no final da partida, após a derrota do Sporting frente ao Famalicão, no Estádio de Alvalade, numa noite em que alguns adeptos pediram a sua demissão e tentaram invadir a garagem do estádio para pedir satisfações aos jogadores.

O comentador do FC Porto admite, no entanto, que o presidente do Sporting não terá comparecido na sala de conferências por "falta de liderança e carisma"

O defensor das cores azuis e brancas acredita mesmo que Varandas não sabe o que dizer ou tem de perguntar a alguém o que deve dizer numa situação como esta.