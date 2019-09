Luís Filipe Menezes ficou satisfeito com a vitória no primeiro jogo de Silas à frente do Sporting. O comentador acredita que era importante para o treinador, uma vez que, acredita, são as vitórias que fazem as equipas e as lideranças.

Menezes acredita que Silas merecia a "estrelinha" de começar bem por ter tido a coragem de assumir o comando técnico do Sporting num momento tão difícil.