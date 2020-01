“Está tudo encaminhado para que Weigl corra bem ao Benfica”

Nas primeiras palavras como jogador do Benfica, Weigl falou na atmosfera do Estádio da Luz e de alguns jogadores encarnados como Pizzi. Ainda assim, Cândido Costa relembra que o médio alemão não faz a mínima ideia do que é a pressão do Estádio da Luz quando a equipa está a ganhar e a perder. Já Rui Pedro Braz acredita que Weigl chegou a Lisboa diretamente para o plantel titular do Benfica.

