"Estamos a jogar muito mais com o nome dos jogadores"

Luís Filipe Menezes acredita que faltam soluções no ataque da Seleção Nacional e que isso foi colocado a nu na partida frente à Ucrânia.

O comentador acredita que Portugal joga muito mais com o nome das estrelas que a equipa tem do que com um ponta-de-lança, lembrando que André Silva só entrou para a frente de ataque depois de a seleção nacional ter feito o 2-1.

