Zé Luís igualou Pizzi no topo da lista de melhores marcadores do campeonato português, o que motivou os elogios de Rui Pedro Braz no programa Mais Bastidores, na TVI24.

Para o comentador da TVI, o avançado português mostrou que, estando em condições, será titular na frente de ataque do FC Porto. Essa tem sido, aliás, a aposta de Sérgio Conceição, colocando-o a fazer dupla com Marega, deixando Tiquinho Soares para a Liga Europa.