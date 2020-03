"Estou convencido que o Benfica ainda vai lá chegar"

Pedro Guerra comentou, no Prolongamento, o resultado dos jogos do FC Porto e do Benfica desta segunda-feira.

Depois do empate que colocou em causa a liderança do clube encarnado, o comentador ressalva que "continua tudo em aberto. Faltam 11 finais".

Sobre a vitória do FC Porto frente ao Santa Clara, Pedro Guerra considerou que "o Porto não joga nada! Hoje teve sorte".

