Exclusivo Mais Transferências: Madureira quer Benfica-Canelas nos quartos-de-final da Taça

O Canelas 2010 apurou-se para os quartos-de-final da Taça de Portugal e Fernando Madureira voltou a pedir que o sorteio coloque o Benfica no caminho do clube de Vila Nova de Gaia. Cândido Costa realçou que esta equipa treinada por Tiago Margarido já não a mesma do que há uns anos.

