Cândido Costa elogiou a prestação de Romário Baró e Nakajima na partida frente ao Santa Clara, a contar para a Taça da Liga.

O comentador do FC Porto acredita que a confiança do jovem jogador se deve ao facto de ter sido aposta de Sérgio Conceição e destacou ainda, no Mais Bastidores da TVI24, as prestações de Nakajima, Bruno Costa e Diogo Leite.