Luís Filipe Menezes reagiu à derrota do Sporting em Alvalade frente ao Famalicão, com um auto-golo de Coates ao cair do pano.

O comentador afeto aos leões confessou ter simpatia por Leonel Pontes, como tem por Bruno Lage, e acrescentou mesmo que falta ao treinador madeirense "nervo de liderança".

Luís Filipe Menezes lamentou ainda a tentativa de invasão da garagem de Alvalade por parte de alguns adeptos a contestar a direção de Frederico Varandas e a pedir a sua demissão. O ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia mostrou-se apreensivo, mas não pessimista quanto ao futuro do Sporting.