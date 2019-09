Nuno Dias elogiou, no programa Mais Bastidores, da TVI24, o percurso do Famalicão e o trabalho de João Pedro Sousa à frente da equipa esta temporada.

O comentador sublinhou que esta foi a primeira vitória do Famalicão frente ao Sporting nos 22 jogos em que as duas equipas já se defrontaram e considerou que é um justo líder do campeoanto.

Famalicão e Boavista são as únicas equipas que ainda não perderam esta época no campeonato.