"FC Porto gastou mais do que a UEFA permitia e beneficiou da vantagem competitiva"

Rui Pedro Braz comentou as declarações de Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, sobre o acordo para a reestruturação da dívida do Sporting, que acaba por beneficiar o infrator, neste caso os verde e brancos.

O comentador concorda com o dirigente azul e branco, mas lembrou que o clube ainda está sob intervenção da UEFA, por incumprimento do fair-play financeiro.

