"Francisco Salgado Zenha não pode dizer que não há perdão de dívida"

Rui Pedro Braz acusou Francisco Salgado Zenha de estar a mentir quando diz que, com o acordo celebrado com os bancos credores do Sporting, não há qualquer perdão de dívida na reestruturção.

O comentador acredita que o assunto será discutido na Assembleia Geral desta noite, onde se vão discutir e votar o relatório e as contas do clube.

