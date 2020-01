Gedson confirmado no Tottenham: “É a bomba do mercado”

Gedson Fernandes foi confirmada como a mais recente contratação do Tottenham. Luís Vilar explica que esta é a maior bomba até ao momento do mercado, dado que o jovem jogador já não tinha espaço no Benfica e de repente chega ao clube londrino.

