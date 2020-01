Gedson vai ser jogador do Tottenham a pedido de José Mourinho

Gedson já não treinou no Seixal esta segunda-feira. O jogador do Benfica vai rumar para o Tottenham, a pedido de José Mourinho. Rui Pedro Braz e Cândido Costa acreditam que a oficialização do jogador pode estar para breve. Gedson deverá ser emprestado por 18 meses ao clube londrino, a troco de 4,5 milhões de euros. O Tottenham fica ainda com uma opção de compra de 50 milhões pelo passe do jovem do clube da Luz.

