Golden Boy: “João Félix tem vindo a conquistar todas as críticas”

João Félix recebe o prémio “Golden Boy”, entregue pelo jornal italiano Tuttosport, que distingue o melhor jogador com menos de 21 anos a atuar na Europa. Rui Pedro Braz explica que o jovem avançado português foi superior, em termos exibicionais, aos rivais diretos Sancho, do Borussia Dortmundo, e Zaniolo, da AS Roma. Também Jorge Mendes será distinguido com um galardão esta noite.

Sobre "Mais Bastidores"