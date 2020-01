Gonçalo Ramos: “Será cada vez mais opção para a equipa principal do Benfica”

Gonçalo Ramo é avançado do Benfica e tem apenas 18 anos. O jovem poderá estar perto das escolhas de Bruno Lage, de acordo com Rui Pedro Braz. Cândido Costa acrescenta ainda que Bruno Lage “tem muita confiança” em Gonçalo Ramos.

Sobre "Mais Transferências"

Negociações e mudanças marcam, nesta altura, os diferentes clubes de futebol.

Por isso, o programa “Mais transferências” está de volta à TVI24, para trazer diariamente todas as novidades sobre as contratações do futebol para a nova época.

Às 18h30, de segunda a sexta, um jornal sobre as transferências, os jogadores e os planteis de cada clube, na TVI24.