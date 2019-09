Rui Pedro Braz comentou o conteúdo de algumas mensagens de voz a circular nas redes sociais que, alegadamente, são de Bruno Fernandes.

O comentador lembrou que já tinha havido áudios de Bruno Fernandes do dia da invasão a Alcochete a serem partilhados publicamente, bem como as imagens das câmaras de vigilância do Bessa, em que o capitão do Sporting é visto a pontapear as portas do balneário.

A confirmar-se que é realmente o capitão do Sporting a falar nas mensagens, Rui Pedro Braz acredita que há uma perseguição a Bruno Fernandes.