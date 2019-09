Os adeptos do Benfica começam a mostrar algum descontentamento com a equipa e Bruno Lage pediu calma no final do jogo com o Vitória de Guimarães.

Rui Pedro Braz considera que derrota na Liga dos Campeões deixou mossa, mas lembra que o Benfica ganhou a Supertaça de goleada frente ao Sporting, é o campeão em título e segue nos lugares da frente e, por isso, não compreende esta contestação.

O comentador acredita que Bruno Lage comunica muito bem com os adeptos, o que o ajuda a fazer chegar a mensagem aos benfiquistas.