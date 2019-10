"Hoje é a primeira oportunidade de provar se apoiam o clube ou vaiam o presidente"

Nuno Dias considera que hoje é um dia fundamental para perceber o quão profunda é a divisão entre as claques e a direção de Frederico Varandas.

Juve Leo e Directivo XXI afirmaram em comunicado que apoiam as equipas do Sporting e não as direções e Nuno Dias considera que os grupos devem mostrar hoje, no hóquei, e na quinta-feira, para a Liga Europa se apoiam o clube ou vaiam o presidente.

