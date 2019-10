"Hoje fomos vítimas de nós próprios"

Pedro Guerra acredita que a Ucrânia estudou muito bem Portugal e acabou por jogar melhor que a Seleção Nacional.

O comentador espera que os jogadores reflitam porque, acredita, muitos terão chegao a pensar que a qualificação para o Euro'2020 já estava no papo. Pedro Guerra lembrou ainda que Portugal não conseguiu vencer a Ucrânia durante a qualificação.

Pedro Guerra saudou ainda Cristiano Ronaldo, que chegou ao 700.º golo na carreira.

