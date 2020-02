“Importa que coloquemos o racismo como um problema que não pode existir”

Na antevisão do debate europeu do FC Porto contra o Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição respondeu a Peter Bosz, treinador do clube alemão, que disse que se estivesse no lugar do treinador dos dragões todo o plantel teria abandonado o relvado juntamente com Moussa Marega no Estádio D. Afonso Henriques. Rui Pedro Braz e Cândido Costa elogiaram as palavras do treinador português, que explicou que entra em campo com um bloco com táticas e não com regulamentos.

Sobre "Mais Bastidores"