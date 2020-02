Insultos a Marega começaram ainda no aquecimento

Vídeo mostra os adeptos do Vitória de Guimarães a insultarem o avançado do FC Porto durante os habituais exercícios de aquecimentos antes do jogo. Recorde-se que Marega abandonou o relvado aos 70 minutos da partida, devido a insultos racistas. Os colegas portistas ainda tentaram demovê-lo, mas sem sucesso.