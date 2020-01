Já são conhecidos os valores do contrato de Bruno Fernandes

A imprensa britânica está a avançar que Bruno Fernandes vai auferir cerca de cinco milhões de euros por ano. Cândido Costa refere que os valores em questão são “completamente merecidos” dadas as últimas épocas, do ponto de exibicional, do internacional português, tal como o valor da transferência.

