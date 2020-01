“Jogar com Loum ou com Danilo são coisas completamente distintas”

O FC Porto vai a Alvalade este domingo para defrontar o Sporting. Umas das possíveis ausências no plantel de Sérgio Conceição é Danilo Pereira. Rui Pedro Braz vê em Mamadou Loum um potencial substituto de Danilo, mas realça que, apesar das recentes boas exibições, não é o mesmo do que ter o internacional português no onze titular.

