Liga Portuguesa de Futebol emitiu medidas de prevenção para evitar o contagio do Covid-19. São agora proibidos os cumprimentos com apertos de mão. Em comunicado a Liga explica que, até indicações em contrário, esta medida deve ser seguida nos jogos das competições profissionais, o que significa que o cumprimento entre as equipas e a equipa de arbitragem fica suspenso. Também as crianças que acompanham a equipas ao campo, ficam proibidas de entrar de mãos dadas com os jogadores