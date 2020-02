«Joguei pelo Sp. Braga e ganhei ao Benfica, joguei pelo Benfica e perdi com o Sp. Braga»

O treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, foi questionado sobre as alegadas facilidades que os bracarenses costumam apresentar nos jogos com o Benfica esta sexta-feira. Em conferência de imprensa, o técnico bracarense rebateu essas críticas, relembrando o seu passado como jogador nos dois emblemas.