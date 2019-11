Jorge Jesus enalteceu a importância dos seis portugueses da sua equipa técnica

João de Deus, Tiago Oliveira, Mário Monteiro, Márcio Sampaio, Rodrigo Quintas e Gil Henriques são os nomes dos seis portugueses que acompanharam Jorge Jesus no comando técnico do Flamengo. O “Mister” realçou o papel destes adjuntos, preparadores e observadores nas conquistas do “Mengão”.

