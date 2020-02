Justiça espanhola investiga agente de jogadores do Benfica

Há mais um caso na justiça espanhola fruto das denúncias de Rui Pinto no Football Leaks. As autoridades estão a investigar Fali Ramadani, considerado um dos mais influentes agentes de futebol europeus que representa e representou jogadores do Benfica. Em causa estão alegados contratos fictícios que serviam para esconder rendimentos e assim fugir ao fisco, que terá sido lesado em 10 milhões de euros.

Sobre "Jornal das 8"