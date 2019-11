Juveleo e Diretivo voltam a contestar Frederico Varandas com tarjas

O jogo de futsal entre o Sporting e o SC Braga no Pavilhão João Rocha ficou marcado por mais contestação à direção do clube leonino. Apesar dos esforços de Frederico Varandas, as tarjas regressaram e a contestação ao presidente leonino aumenta cada vez mais.

