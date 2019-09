No momento da apresentação, Silas afirmou que não era necessário fazer milagres para o Sporting vencer, contrariando Leonel Pontes que, na véspera, disse que, com a equipa que tinha, não conseguia fazer milagres.

No programa Mais Bastidores, Rui Pedro Braz lembrou que ambos são treinadores das duas equipas profissionais do Sporting - Leonel Pontes vai regressar aos sub-23 e Silas assume a equipa A - e, por isso, vão trabalhar em conjunto pelo sucesso do Sporting