O presidente do Benfica explicou, em entrevista no Jornal das 8, como decorreu o processo da venda de João Félix e a intervenção de Jorge Mendes no negócio.

Segundo o presidente do Benfica, Jorge Mendes propôs, aquando da renovação de contrato de João Félix, fixar a cláusula de rescisão em 120 milhões de euros e, se conseguisse vendê-lo por esse preço e o Benfica recebesse esse valor a pronto, ficaria com 10% do negócio.