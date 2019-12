Mais Bastidores: "Bruno Lage terá sempre um lugar na estrutura do Benfica"

Na sequência do exclusivo Mais Bastidores da renovação de Bruno Lage pelo Benfica, Nuno Dias acredita que “é a confirmação do que já estava anunciado e que “não faria sentido não avançar com esta renovação", uma vez que "Bruno Lage terá sempre um lugar na estrutura do Benfica”.

“Independentemente da continuidade na equipa principal, é um elemento muito válido na estrutura e na formação do Benfica", acrescentou o comentador.

Sobre "Mais Bastidores"