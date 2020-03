Mais Bastidores: "FC Porto e Benfica não têm margem de erro"

No dia em que jogam FC Porto e Benfica, Nuno Dias considera que as equipas podem transformar eliminação europeia em “energia positiva, porque estão concentradas só no campeonato e depois na final da Taça”

Não havendo competição europeia, há ainda mais necessidade de ser campeão", considerou o comentador.

A 12 jornadas do final da época, Nuno Dias alerta que as equipas "não têm margem de erro".

Sobre "Mais Bastidores"