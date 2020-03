Mais Bastidores: Makaridze ter-se-á sentido "desgostoso" com o Benfica

As declarações polémicas do guarda-redes do Vitória de Setúbal, que diz que preferia vencer os jogos com o Benfica e perder os restantes, estiveram em análise no Mais Bastidores.

Nuno Dias relembra que Giorgi Makaridze já foi apontado para guarda-redes do Benfica mais do que uma vez.

O nome de Makaridze andou aqui sempre como uma hipótese para o Benfica. O jogador ter-se-á sentido desgostoso pelo seu nome ter sido apontado mais que uma vez como hipótese para o Benfica”, considerou o comentador.

