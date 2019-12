Mais Bastidores: "O Wolverhampton devia era ter vergonha na cara"

O Wolverhampton apresentou queixa na UEFA contra do Sporting de Braga, por razões de segurança do estádio, que afetaram os adeptos no jogo da Liga Europa.

Rui Pedro Braz relembra os incidentes provocados pelos adeptos ingleses antes do mesmo jogo e fez um apelo: "Eles é que têm de fazer o mea culpa por estas poucas vergonhas que ocorreram na cidade do Porto. Foram cenas lamentáveis e agora vêm falar de condições de segurança do estadio do Braga? Deviam era ter vergonha na cara"

