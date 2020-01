Mais Transferências: “Casillas? Se estiver a 95%, baliza com ele!”

Iker Casillas continua a recuperar do enfarte sofrido na época passada e esta sexta-feira voltou a publicar uma fotografia da sua recuperação. Os comentadores do Mais Transferências falaram esta sexta-feira sobre um possível regresso do antigo guarda-redes aos relvados.

