Mais Transferências: estratégia do Benfica passa pelo mercado germânico

Depois de ter contratado Julian Weigl e Vlachodimos, os encarnados parecem estar atentos aos jogadores da Bundesliga, onde têm vários jogadores referenciados. O mais recente é o defesa central Robin Koch. Nuno Dias e Rui Pedro Braz comentaram esta quarta-feira a “nova” atenção dada pelo Benfica ao mercado alemão, que poderá marcar uma mudança de paradigma na luz.

Sobre "Mais Transferências"

Negociações e mudanças marcam, nesta altura, os diferentes clubes de futebol.

Por isso, o programa “Mais transferências” está de volta à TVI24, para trazer diariamente todas as novidades sobre as contratações do futebol para a nova época.

Às 18h30, de segunda a sexta, um jornal sobre as transferências, os jogadores e os planteis de cada clube, na TVI24.