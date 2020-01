Mais Transferências: Porto pode “não ir a tempo” de renovar com Alex Telles

O Futebol Clube do Porto arrisca-se a voltar a perder jogadores a custo zero, caso não renove atempadamente com eles. Do já longo lote de atletas, Alex Telles é aquele que faz soar mais alarmes, devido ao seu elevado valor de mercado. Rui Pedro Braz, comentador da TVI24, comentou a situação, que tem o potencial de colocar as finanças do clube em maus lençóis.

