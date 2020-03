Manuel Serrão mostra todos os objetos com 3 centímetros que cabiam na linha do VAR

No jogo do FC Porto frente ao Rio Ave no passado sábado foi anulado um golo aos dragões por três centímetros.

O lance de Soares esteve a ser analisado pelo VAR durante seis minutos.

Manuel Serrão decidiu levar para estúdio todos os objetos que encontrou com três centímetros para os telespectadores "perceberem o ridículo".

A caixa onde o comentador levou os objetos tinha o nome de "Baú dos 3cm".

Sobre "Prolongamento"