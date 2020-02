“Muita gente no Sporting quer de volta o pior dirigente da história do futebol português”

O comentador da TVI, Rui Pedro Braz, analisou, esta quinta-feira, no Mais Bastidores, as imagens de videovigilância que mostram dois membros da direção do Sporting a serem agredidos, no pavilhão João Rocha.

