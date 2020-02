O treinador do Sp. Braga, Rúben Amorim, perspetivou esta sexta-feira o encontro ante o Benfica, no Estádio da Luz. Na conferência de imprensa, o técnico garantiu que a sua equipa não vai mudar a abordagem que tem tido nos últimos tempos, mas defendeu, sim, que a equipa pode adaptar-se em determinados momentos do jogo